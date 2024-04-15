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Украина получит €3 млн на FPV-дроны от Литвы и 450 БпАК от Канады
Литва собирается выделить 3 миллиона евро на производство FPV-дронов для Украины, а Канада летом приступит к передаче 450 многоцелевых БпАК SkyRanger.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Отмечается, что на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и неотложных потребностях для отражения атак врага.
В результате заседания Канада анонсировала передачу 450 многоцелевых БПАК SkyRanger, которая состоится летом, а Литва объявила о выделении 3 миллионов евро на производство FPV-дронов для Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, Нидерланды подтвердили намерения контрактования партии дронов Heidrun RQ-35 на 200 миллионов евро в сотрудничестве с Данией и Германией, а Германия объявила о передаче разведывательных дронов VECTOR 211.
По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко, ситуация на фронте меняется каждый день, враг продолжает атаковать гражданские объекты, особенно энергетическую инфраструктуру.
"Мы нуждаемся в инструментах для асимметричного ответа. Время для обсуждения решений истекает, нам это нужно уже сейчас", - обратилась она к участникам заседания.
В свою очередь министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал собравшихся ежедневно помнить, что война продолжается, поэтому время всем участникам присоединиться к поддержке инициативы, которая набирает обороты и ожидает присоединения новых стран.
Коалиция дронов
Напомним, 18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.
Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", объявил, что его страна присоединяется к недавно созданной коалиции дронов.
14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.
Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.
8 марта Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.
21 марта стало известно, что к коалиции дронов присоединилась Австралия, которая в рамках соглашения предоставит ВСУ беспилотники.
Фото: ua.depositphotos.com