Польша и Германия объявили о создании коалиции бронетехники для Украины

26 марта Польша и Германия активируют коалицию бронетехники, ориентированную на основные боевые танки в рамках инициативы, направленной на поддержку Украины. Также будут сформированы силы быстрого реагирования в Европе.

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Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает издание Tvpworld.

Польский министр отметил, что это одна из важнейших коалиций, которые были созданы.

"Мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, под ним подписались и другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", - добавил он.

По словам Косиняк-Камыша, сотрудничество в рамках НАТО и ЕС является основополагающим для европейской безопасности, и оно будет укрепляться и развиваться.

Министр обороны Польши заявил, что Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе.

"С июля наши боевые группы, 2 500 польских солдат и 2 500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи Стратегического компаса", - сказал Косиняк-Камыш.

Немецкий коллега Косиняк-Камыша отметил необходимость готовиться к любым неожиданностям.

"Никто на самом деле не знает, нападет ли Россия на кого-либо в Европе, и если да, то когда, но мы действительно видим, что она может и хочет напасть на Украину, и делает это уже более двух лет", - сказал Борис Писториус.

"Поэтому мы, как союзники в Европе, должны научиться быть готовы к любой угрозе, особенно к угрозе, исходящей от путинской России. Это задача, которую мы должны выполнить, и это то, над чем мы работаем".

Он также отметил необходимость предоставления Украине достаточных оборонных и наступательных возможностей в виде ракет и вооружений.

Коалиция дронов

Напомним, 18 января Украина и Латвия создали коалицию дронов и РЭБ. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонссон во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" объявил, что его страна присоединяются к недавно созданной коалиции дронов.

Великобритания также присоединилась к коалиции и стала ее солидером вместе с Латвией.

14 февраля стало известно, что к коалиции по поставке Украине дронов присоединились еще и Нидерланды.

Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, коалиция дронов уже заработала официально. К ней присоединились восемь стран – Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия. Впоследствии присоединилась и Канада.