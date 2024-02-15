Испания передаст Украине партию бронемашин и разной техники

Правительство Испании объявило о новом пакете военной помощи Украине. Страна срочно готовит к передаче Киеву новую партию техники, в частности бронетранспортеры М113.

Об этом сообщает пресс-служба испанского Министерства обороны.

В Министерстве не уточнили количество бронемашин, которые планируют передать, но отметили, что две из них были переоборудованы в санитарные и подходят для эвакуации раненых, а остальные будут использоваться по своему назначению.

Кроме того, Испания планирует передать Украине несколько противопожарных, снегоочистительных машин и машин для транспортировки личного состава, а также две легкие лодки, электрогенератор и водоочистную установку.

В ходе встречи министров обороны Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" министерша обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания будет участвовать в шести коалициях, отметив, что они играют важную роль в содействии продвижению украинских вооруженных сил к полной оперативной совместимости с союзниками. и партнеры.

Кроме этого, Роблес также сообщила, что в Украину уже отправлены средства противовоздушной обороны и оборудования для проведения военно-морских операций. и воздушных операций

Она добавила, что подготовка украинских военных в Испании на системах Patriot, NASAMS и Hawk идет хорошими темпами. Также планируется тренировка по проведению подводного разминирования.

Помощь от Испании

Напомним, после встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде, Премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн", исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи .

В пакет вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, а также различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.

24 июля новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. Судно с ответным грузом было отправлено в Украину утром в понедельник из порта Сантандер.

В частности, было отправлено четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые дополнят партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданные украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".