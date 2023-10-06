Испания предоставит Украине пусковые установки для ЗРК Hawk

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

Об этом пишет La Moncloa.

В Испании сообщили, что данные системы ПВО могут использоваться для противодействия возможной российской бомбардировке гражданских целей и критической инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.

Страна также возьмет на себя обучение украинских военных и предоставит новое оборудование для разминирования.

Издание пишет, что Санчес выразил свою поддержку справедливому и продолжительному миру и подтвердил украинскому президенту поддержку Испанией на пути Украины в Европейский Союз.

Он также добавил, что Испания будет продолжать поддерживать Украину в защите своих городов, энергетической инфраструктуры и портов.

Заметим, ЗРК Hawk может справиться с враждебными крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Это американский комплекс средней дальности, способный уничтожать цели на расстоянии 45-50 км. При этом максимальная высота поражения цели составляет 20 км, а минимальная – 30 м. Вероятность поражения цели одной ракетой – до 85%.

Сначала Hawk разрабатывали только для уничтожения самолетов, но затем модернизировали и для перехвата ракет и дронов.

Напомним, вчера Зеленский анонсировал новый пакет оборонной поддержки для Украины, содержащий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

Добавим, что впервые Испания передала Украине военную помощь в виде систем противовоздушной обороны Hawk осенью прошлого года.