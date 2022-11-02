Испания передала Украине четыре системы ПВО Hawk и батарею ЗРК

Испания оказала военную помощь в виде, в частности, систем противовоздушной обороны Hawk и батареи зенитно-ракетного комплекса с ракетами Aspide, которые уже находятся на пути в Украину.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в Киеве.

По словам главы украинского МИД, он давно работал с Альбаресом и "коллегами из других ведомств" над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи из Испании.

"Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути к Украине и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение", - сообщил дипломат.

По его словам, это именно то, о чем Украина просила Испанию, и именно то, что поможет защитить украинские электростанции от российских ракет и иранских дронов.

"Это именно то, с чем президент Владимир Зеленский неоднократно призывал лидеров других стран помочь нам, – укрепить нашу ПВО. Очень конкретный вклад Испании уже на пути в Украину", – подчеркнул Кулеба.

Как отметил украинский министр, быстро принятое Испанией решение, о котором Альбарес ему сообщил еще несколько недель назад, стало сигналом и для других стран начать поиск систем Hawk и их подготовку к передаче в Украину.

Учитывая это, по его словам, "еще больше средств ПВО поступит к нам". Глава МИД поблагодарил за это, призвав другие страны ускорить собственные решения о предоставлении военной помощи Украины по примеру Испании.