Украина ведет переговоры о поставках современных ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты – Ермак

Украинские военные быстро научились сбивать иранские дроны-камикадзе, а сейчас Украина ведет переговоры по получению современных зенитно-ракетных комплексов, чтобы сбивать иранские ракеты.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак .

"Сейчас мы активно ведем диалог по поставкам современных ЗРК, над этим работаем каждый день. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продлить террор нашей страны. Желание врага получить иранские ракеты лишь подтверждает работу санкций. ВПК РФ не способен создавать двигатели, они ищут чипы в стиральных машинках. Военная машина России становится зависимой от подсанкционного Ирана и остатков советских танков, которые помогают им ремонтировать один сосед",- отметил он.

Ермак сообщил, что 12 из 13 иранских дронов-камикадзе военные сбили за ночь 2 ноября.

"Россия делала ставку на внезапность применения и драгоценность уничтожения для нас этих " жестянок" средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие", - подчеркнул он.

По его словам, Украина делает все возможное и невозможное для ускорения поставок современных вооружений.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что уже в начале этого месяца Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

Институт изучения войны сообщил, что Иран собирается поставить России новые партии дронов, а также ракеты и считает, что это еще больше усилит зависимость страны-агрессора от иранского оружия.