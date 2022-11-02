Україна веде переговори про поставки сучасних ЗРК, щоб збивати іранські ракети - Єрмак

Українські військові швидко навчились збивати іранські дрони-камікадзе, а зараз Україна веде переговори щодо отримання сучасних зенітно-ракетних комплексів, щоб збивати іранські ракети.

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Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зараз ми активно ведемо діалог щодо постачання сучасних ЗРК, над цим працюємо щодня. Ми отримаємо їх, бо дехто сподівається завезти з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни. Бажання ворога отримати іранські ракети лише підтверджує роботу санкцій. ВПК РФ не здатен створювати двигуни, вони шукають чіпи у пральних машинках. Військова машина Росії стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, які їм допомагає ремонтувати один сусід",- зазначив він.

Єрмак повідомив, що 12 з 13 іранських дронів-камікадзе воєнні збили за ніч 2 листопада.

"Росія робила ставку на раптовість застосування і дороговизну знищення для нас цих "бляшанок" засобами ППО. Але дуже швидко були знайдені рецепти, основним інгредієнтом яких є стрілецька зброя", - наголосив він.

За його словами, Україна робить все можливе і неможливе для пришвидшення поставок сучасних озброєнь.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вже на початку цього місяця Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.

Інститут вивчення війни повідомив, що Іран збирається поставити Росії нові партії дронів, а також ракети та вважає, що це ще більше посилить залежність країни-агресора від іранської зброї.