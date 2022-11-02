Залежність Росії від постачання іранської зброї зростає - ISW

Іран збирається поставити Росії нові партії дронів, а також ракети. Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що це ще більше посилить залежність країни-агресора від іранської зброї.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що Росія, ймовірно, домовилася про додаткові постачання іранської зброї через виснаження її власних запасів крилатих ракет і безпілотників під час війни в Україні, особливо за час російської кампанії проти української критично важливої інфраструктури.

"Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів дронами та ракетами по критично важливій інфраструктурі, щоб спробувати компенсувати провали своїх конвенційних сил на лінії фронту. Залежність Росії від систем іранського виробництва, а отже, і від Ірану, швидше за все, зростатиме",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що вже на початку цього місяця Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2.