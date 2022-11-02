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Политика
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Зависимость России от поставок иранского оружия растет - ISW

Зависимость России от поставок иранского оружия растет - ISW

Иран собирается поставить России новые партии дронов, а также ракеты. Институт изучения войны (ISW) считает, что это еще больше усугубит зависимость страны-агрессора от иранского оружия.

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Об этом говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Россия, вероятно, договорилась о дополнительных поставках иранского оружия из-за истощения собственных запасов крылатых ракет и беспилотников во время войны в Украине, особенно за время российской кампании против украинской критически важной инфраструктуры.

Россия, вероятно, продолжит наносить удары дронами и ракетами по критически важной инфраструктуре, чтобы попытаться компенсировать провалы своих конвенционных сил на линии фронта.  Зависимость России от систем иранского производства, а значит, и от Ирана, скорее всего, будет расти", - говорится в сообщении.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что уже в начале этого месяца Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.