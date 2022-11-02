Шесть дронов-камикадзе уничтожили на подлете к Киеву

Подразделения противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили на подлете к Киеву шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

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Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, непосредственно обороняющих объекты на подступах к столице, уничтожено 6 "шахедов", - говорится в сообщении.

Оккупанты в ночь на 2 ноября атаковали Украину дронами-камикадзе. Так, на Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе. В Черкасском районе два дрона сбили, еще один попал в объект инфраструктуры.