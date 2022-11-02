Россияне атаковали Черкасскую область дронами, один из них попал в объект инфраструктуры

Оккупанты ночью 2 ноября атаковали иранскими дронами-камикадзе Черкасский район, два беспилотника сбили, еще один попал в объект инфраструктуры.

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Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Всю ночь враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", - отметил он.

По его словам, люди не пострадали.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вражеский дрон попал в пустой резервуар с горючим.

"Последствия попадания ликвидированы. Пострадавшие отсутствуют", - отметил он.

Напомним, ночью на Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе.