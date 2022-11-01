Уже в начале ноября Иран передаст РФ еще 200 дронов-камикадзе

Уже в начале этого месяца Иран планирует отправить в РФ партию из более чем 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Известно, что поставки БПЛА будут осуществляться Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2", – говорят в ГУР.

Отмечается, что с 13 сентября, когда оккупанты впервые применили против Украины иранские дроны-камикадзе, украинские Силы обороны сбили более 300 таких БПЛА.

Напомним, что как раз 1 ноября российские захватчики атаковали Полтавскую область, четыре дрона упали на гражданские объекты. В Полтаве ночью были слышны взрывы, а над Полтавщиной сбили три вражеских беспилотника.

Также напомним, что 31 октября Украина в очередной разподверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.