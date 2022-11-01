Вже на початку листопада Іран передасть РФ ще 200 дронів-камікадзе

Вже на початку цього місяця Іран планує відправити до РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Відомо, що постачання БПЛА здійснюватиметься Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2", – кажуть у ГУР.

Зазначається, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких БПЛА.

Нагадаємо, що якраз 1 листопада російські загарбники атакували Полтавську область, чотири дрони впали на цивільні об’єкти. У Полтаві вночі були чутні вибухи, а над Полтавщиною збили три ворожі безпілотники.

Також нагадаємо, що 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.