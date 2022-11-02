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На Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 2 ноября оккупанты ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью и утром россияне снова терроризировали Никопольщину. Ударили из РСЗО по Никополю и Красногригорьевской общине", - отметил Резниченко.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет. Масштабы разрушений выясняются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также ночью на Днепропетровщине сбили 6 иранских дронов-камикадзе.
"Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО. За несколько часов военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"", - сообщил Резниченко.
Напомним, в ночь на 1 ноября оккупанты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую общины.