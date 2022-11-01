Окупанти обстріляли з "Градів" дві громади на Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровську область, в ніч на 1 листопада окупанти накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Марганецьку громади.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку", - зазначив він.

За його словами, попередньо, жертв та поранених немає.

Крім того, внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді була пошкоджена лінія електропередач і знеструмлена насосна станція водоканалу. Понад 40 000 сімей залишилися без води, понад 10 000 - без світла.

"Енергетики працювали усю ніч. І все полагодили. Люди зі світлом. Насосна станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі", - додав очільник області.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.