Оккупанты обстреляли из "Градов" две громады в Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Днепропетровскую область, в ночь на 1 ноября оккупанты накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и Марганецкую громады.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В Никополь прилетело 40 российских снарядов. В городе изуродованы 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и помещения банка", - отметил он.

По его словам, предварительно жертв и раненых нет.

Кроме того, в результате обстрелов в Марганецкой громаде была повреждена линия электропередач и обесточена насосная станция водоканала. Более 40 000 семей остались без воды, более 10 000 – без света.

"Энергетики работали всю ночь. И все починили. Люди со светом. Насосная станция приступила к работе. Вода вскоре вернется в дома", - добавил глава области.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.