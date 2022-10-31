- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Из-за обстрелов оккупантов повреждены 18 объектов в 10 областях Украины - премьер
Российские оккупанты в понедельник, 31 октября, обстреляли 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины", - отметил он.
Премьер подчеркнул, что последствия атак могли быть гораздо хуже, но благодаря профессиональной работе ПВО из более 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что в Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения и призвал украинцев сознательно потреблять электроэнергию.
Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.