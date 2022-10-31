Из-за обстрелов оккупантов повреждены 18 объектов в 10 областях Украины - премьер

Российские оккупанты в понедельник, 31 октября, обстреляли 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что последствия атак могли быть гораздо хуже, но благодаря профессиональной работе ПВО из более 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44.

Он добавил, что в Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения и призвал украинцев сознательно потреблять электроэнергию.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.