Оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

Армия страны-агрессора РФ обстреляла Днепропетровскую область, повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Имеем прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения", - говорится в сообщении.

По его словам, на местах работают все службы.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.