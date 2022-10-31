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В Харькове оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры

В Харькове оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры

Оккупанты 31 октября обстреляли Харьков, есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе" , - отметил он.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары по Харькову и области и призвал жителей находиться в укрытиях.

Кроме того, Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям метро.