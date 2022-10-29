Оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с РФ населенные пункты.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов Харьковской области", - отметил Синегубов.

Так, в городе Волчанск в результате обстрелов повреждено хозяйственное сооружение, в пгт Двуречная – жилые дома, произошли пожары.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранения получили 2 женщины 43 и 40 лет, а также 60-летний мужчина.

Также на освобожденных от врага территориях продолжается разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 413 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения наши бойцы продолжают боевые действия с оккупантами. Поддерживаем ВСУ и работаем на Победу!", - подчеркнул Синегубов.

Отметим, в Харьковской области сохраняется высокая минная опасность, поэтому люлей призывают быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, по обочинам дорог.

Так, недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.