- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Купянске к газоснабжению подключили 95% частных домов
На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Специалисты АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение для 95% семей Купянска, проживающих в частных домах, и более 50% потребителей многоквартирного сектора.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, ежедневно природный газ возвращается в около 3000 домовладений освобожденного из оккупации Купянска.
В настоящее время специалисты АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение для 95% семей города, проживающих в частных домах, и более 50% потребителей многоквартирного сектора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме этого, продолжаются работы по ремонту перебитых газопроводов, доставляющих газ в Ковшаровку Купянского района. После завершения работ и испытания системы, будет произведен пуск газа в поселок.
Синегубов отметил, что в течение 27 октября работы по восстановлению газоснабжения проводились в 8 пострадавших от агрессора городах и селах Изюмского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов области.
Отметим, в середине октября в деоккупированный Изюм Харьковской области вернули газоснабжение и свет.
Также в Харьковской области жители некоторых районов бесплатно получат дрова.