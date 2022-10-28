В Купянске к газоснабжению подключили 95% частных домов

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. Специалисты АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение для 95% семей Купянска, проживающих в частных домах, и более 50% потребителей многоквартирного сектора.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, ежедневно природный газ возвращается в около 3000 домовладений освобожденного из оккупации Купянска.

В настоящее время специалисты АО "Харьковгаз" возобновили газоснабжение для 95% семей города, проживающих в частных домах, и более 50% потребителей многоквартирного сектора.

Кроме этого, продолжаются работы по ремонту перебитых газопроводов, доставляющих газ в Ковшаровку Купянского района. После завершения работ и испытания системы, будет произведен пуск газа в поселок.

Синегубов отметил, что в течение 27 октября работы по восстановлению газоснабжения проводились в 8 пострадавших от агрессора городах и селах Изюмского, Харьковского, Богодуховского, Купянского районов области.

Отметим, в середине октября в деоккупированный Изюм Харьковской области вернули газоснабжение и свет.

Также в Харьковской области жители некоторых районов бесплатно получат дрова.