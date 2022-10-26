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Россияне атакуют населенные пункты в Харьковской области, расположенные у линии столкновения и границы
Оккупационные войска Российской Федерации продолжают наносить удары по Харьковщине. За прошедшие сутки под вражеский огонь попали расположенные у линии столкновения и границы с РФ населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.
"В то же время в Харьковском районе возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями", - уточнил Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что в области сохраняется высокая минная опасность. За минувшие сутки саперы обезвредили 291 взрывоопасный предмет. На сегодняшний день разминируются только объекты критической инфраструктуры и основные дороги.
"Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными, не ходить в леса, поля, обочинами дорог и т.д.", - обратился Синегубов к местным жителям.
Недавно в Изюмском районе Харьковской области на мине взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Тогда 2 человека погибли.