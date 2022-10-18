Оккупанты обстреливают Харьков, раздались две серии взрывов

Российские оккупанты утром 17 октября обстреливают Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что через 5 минут в городе было две серии взрывов.

"По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – отметил он.

Напомним, что 14 октября россияне нанесли четыре ракетных удара по Харькову .