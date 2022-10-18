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Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

Оккупанты обстреливают Харьков, раздались две серии взрывов

Оккупанты обстреливают Харьков, раздались две серии взрывов

Российские оккупанты утром 17 октября обстреливают Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Внимание, жители Харькова и района: российские оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что через 5 минут в городе было две серии взрывов.

"По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – отметил он.

Напомним, что 14 октября россияне нанесли четыре ракетных удара по Харькову .