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Оккупанты обстреляли Харьков и область, повреждена критическая инфраструктура
Армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову и области, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, есть попадания в Холодногорском районе, пострадавших нет.
"По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением света. На местах работают профильные службы и правоохранители.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже глава области сообщил, что в результате ракетного удара в Чугуевском районе поврежден инфраструктурный объект, по предварительной информации, один человек получил ранение.
Кроме того, по его информации, в результате обстрелов за минувшие сутки с ранениями госпитализировали шесть человек в Купянском районе и 16-летнего парня в Изюмском районе.
Напомним, что 10 октября российские войска нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Харькова .