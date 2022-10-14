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Суспільство
Дата публікації

Окупанти обстріляли Харків та область, пошкоджена критична інфраструктура

харків,обстріл

Армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджена критична інфраструктура. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, є влучання у Холодногірському районі, постраждалих немає.

"По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики працюють над відновленням світла. На місцях працюють профільні служби та правоохоронці.

Нагадаємо, що 10 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова