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Окупанти обстріляли Харків та область, пошкоджена критична інфраструктура
Армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджена критична інфраструктура. Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, є влучання у Холодногірському районі, постраждалих немає.
"По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням світла. На місцях працюють профільні служби та правоохоронці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 10 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова.