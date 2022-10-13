В Харківській області мешканці деяких районів безкоштовно отримають дрова

Люди, що живуть поруч із зонами бойових дій в Харківській області, безкоштовно отримають дрова для обігріву своїх будинків взимку. Про це 13 жовтня повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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На ці потреби уряд виділив регіону 66,6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на закупівлю та доставку дров до споживача.

"Безоплатні дрова в першу чергу будуть надаватися людям, чиє житло постраждало від обстрілів та соціально незахищеним верствам населення", — зазначив Синєгубов.

Для отримання такої допомоги потрібно звернутися до керівництва відповідної територіальної громади.

Голови громад зобов’язані протягом кількох днів подати уточнену інформацію про обсяги закупівель та адреси кінцевих споживачів до департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської ОВА.

Зазначимо, що Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий.

Отримати контактну інформацію про найближче лісництво можна у відповідного обласного управління лісового та мисливського господарства:

Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (056) 726-71-75;

Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0612) 95-16-85;

Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (057) 716-05-52;

Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства: тел. (0552) 26-29-87.

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