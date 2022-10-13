Львів’ян закликали підготуватись до відсутності світла і тепла та запасатися буржуйками

Львів’ян закликали підготуватись до можливих проблем з електро-, тепло- та водопостачанням через постійні атаки російських окупантів.

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З відповідним закликом до містян звернувся мер Львова Андрій Садовий.

Він наголосив, що атаки ворога на енергитичну інфраструктуру, найімовірніше, повторюватимуться. І взимку пережити їхні наслідки буде складніше.

"Ми входимо в режим надзвичайної ситуації. Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня", - зазначив Садовий.

За його словами, агресор розкрив свої плани та продовжуватиме нищити ТЕЦи, підстанції, всі об’єкти критичної інфраструктури, тому що вони отримують задоволення створюючи біду.

Тому мер Львова попередив, що містяни можуть зіткнутись із необхідністю жити днями або тижнями без світла, тепла та води.

"Частина львів’ян вже облаштували у себе в будинках пункти обігріву, запаслися дровами. Багато хто купив собі невеликі генератори. Ці пункти обігріву, які є в укриттях, можливо не ідеальні, але там можна поставити піч, дрова і це рятує, поки комунальники будуть виправляти ситуацію. Це може бути не раз, не два", — зазначив Садовий.

Він закликав жителів будинків об’єднатися та подумати, що потрібно зробити та що потрібно мати для того, щоб пережити майбутню зиму.

"Маємо бути єдиною громадою. Разом точно вистоїмо!" - зазначив Садовий.

Нагадаємо, під час масованих ракетних атак 10 та 11 жовтня окупанти завдали ударів по об‘єктах енергетики Львівської області.

Зазначимо, у Львові на випадок екстрених ситуацій облаштовують пункти обігріву у бомбосховищах. Для цього встановлюють буржуйки. При цьому місто на 100% готове до опалювального сезону за умови, що ситуація в енергетиці збережеться стабільною.