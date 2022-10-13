Львовян призвали подготовиться к отсутствию света и тепла и запасаться буржуйками

Львовян призвали подготовиться к возможным проблемам электро-, тепло- и водоснабжения из-за постоянных атак российских оккупантов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С соответствующим призывом к горожанам обратился мэр Львова Андрей Садовой.

Он подчеркнул, что атаки врага на энергетическую инфраструктуру, скорее всего, будут повторяться. И зимой пережить их последствия будет сложнее.

"Мы входим в режим чрезвычайной ситуации. Представьте, будь такие обстрелы не 10 октября, а 10 декабря", - отметил Садовой.

По его словам, агрессор раскрыл свои планы и будет продолжать уничтожать ТЭЦ, подстанции, все объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие создавая беду.

Поэтому мэр Львова предупредил, что горожане могут столкнуться с необходимостью жить дни или недели без света, тепла и воды.

"Часть львовян уже обустроили у себя в домах пункты обогрева, запаслись дровами. Многие купили себе небольшие генераторы. Эти пункты обогрева, которые есть в укрытиях, возможно не идеальны, но там можно поставить печь, дрова и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию. Это может быть не раз, не два", - отметил Садовой.

Он призвал жителей домов объединиться и подумать, что нужно сделать и что нужно иметь для того, чтобы пережить будущую зиму.

"Мы должны быть единой общиной. Вместе точно выстоим!" – отметил Садовой.

Напомним, во время массированных ракетных атак 10 и 11 октября оккупанты нанесли удары по объектам энергетики Львовской области.

Отметим, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.