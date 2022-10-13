Новый температурный минимум в квартирах во время отопительного сезона составит 16 ºC

Температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Не будем украшать действительность — эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы в каждой семье был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло", - отметил Шмигаль.

По его словам, сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов", – сообщил Шмигаль.

Он подчеркнул, что подобные меры являются необходимостью и вкладом в победу, поскольку "от каждого украинца зависит то, как наша страна пройдет эту зиму".

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно звучат заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия. Но ранее власти обещали, что температура в домах украинцев не будет меньше 18 градусов.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.