Кличко закликав киян запастися теплим одягом та ковдрами: топити в Києві будуть гірше

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.

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Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Бабель".

За словами Кличка, влада готується до усіх можливих сценаріїв. Містянам також слід це зробити і про всяк випадок тримати теплі речі під рукою.

"Прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в будинках буде на кілька градусів нижче за норму. Норма – 21 градус, а може бути 19 або 18", - сказав мер.

За його словами, можуть також бути перебої з електрикою.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення або не буде газу, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", - сказав мер Києва.

Нині, за його словами, у столиці зараз близько трьох мільйонів людей, 200 тисяч із них – внутрішні переселенці. Ще близько мільйона поки що не повернулися до Києва після евакуації навесні.

Також Кличко впевнений, що українська столиця ворогові не по зубах.

"Я хочу чітко сказати, і, сподіваюся, всі це розуміють: Київ був метою агресора і метою агресора залишається. Не тільки Маріуполь, Донецьк, Луганськ чи Бахмут. Київ — головна мета, бо це серце держави. Чи спроможні вони прийти до Києва, захопити місто зараз? Упевнений, що ні, не спроможні. До того ж, ми набагато краще підготовлені та маємо значно більше ресурсів, ніж, наприклад, пів року тому. Ми бачимо, наскільки ефективно працює ППО. Я як мер міста на кожній зустрічі за кордоном з нашими партнерами наголошую, що нам потрібен так званий залізний купол над столицею. І можу сказати, що сучасне західне озброєння, сучасне оснащення надходить, і поступово місто стає більш захищеним", - запевнив мер.

Зазначимо, Кабмін планує зменшити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку з 18-20 до 16 градусів. Ухвалити таке рішення збиралися наприкінці червня, але ще не узгоджені деякі деталі документа. Хоча у квартирах і стане холодніше, тарифи залишаться на колишньому рівні.