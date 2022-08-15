Кличко призвал киевлян запастись теплой одеждой и одеялами: топить в Киеве будут хуже

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

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Об этом он сказал в интервью изданию Бабель.

По словам Кличко, власти готовятся ко всем возможным сценариям. Горожанам также следует это сделать и на всякий случай держать тёплые вещи под рукой.

"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18", - сказал мэр.

По его словам, могут быть также перебои с электричеством.

"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Некоторое время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", - сказал мэр Киева.

В настоящее время, по его словам, в столице сейчас около трех миллионов человек, 200 тысяч из них – внутренние переселенцы. Еще около миллиона пока не вернулись в Киев после эвакуации весной.

Также Кличко уверен, что украинская столица врагу не по зубам.

"Я хочу четко сказать, и, надеюсь, все это понимают: Киев был целью агрессора и целью агрессора остается. Не только Мариуполь, Донецк, Луганск или Бахмут. Киев — главная цель, потому что это сердце государства. Способны ли они прийти в Киев, захватить город сейчас? Уверен, что нет, не способны. К тому же, мы гораздо лучше подготовлены и имеем гораздо больше ресурсов, чем, например, полгода назад. Мы видим, насколько эффективно работает ПВО. Я как мэр города на каждой встрече за границей с нашими партнерами подчеркиваю, что нам нужен так называемый железный купол над столицей. И могу сказать, что постепенно город становится более защищенным", - заверил мэр.

Отметим, Кабмин планирует снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 18-20 до 16 градусов. Принять такое решение собирались в конце июня, но еще не согласованы некоторые детали документа. Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне.