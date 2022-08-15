Мэр Киева Виталий Кличко разводится с женой

Мэр Киева Виталий Кличко разводится со своей супругой Наталией почти через 26 лет брака. Развод является желанием обеих сторон.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом мэр Киева рассказал в интервью изданию Бабель.

"Это не секрет, что мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, развод – это "желание обеих сторон".

"У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал мэр столицы.

На вопрос, свободно ли его сердце, мэр столицы ответил: "Оно занято Киевом. Как тебя не любить, Киев мой?"

Виталий и Наталья Кличко поженились в 1996 году. У пары есть трое детей: Егор-Дениел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).

Сама Наталья живет в Германии. Сейчас он находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.