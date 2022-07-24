Сооснователь Google развелся с женой из-за ее измены с Илоном Маском - СМИ

Причиной развода американского миллиардера и соучредителя компании Google Сергея Брина со своей женой Николь Шэнахан, на который он подал еще в январе, стала ее измена с бывшим другом Брина Илоном Маском, являющимся богатейшим человеком в мире.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает со ссылкой на знакомых с ситуацией людей издание The Wall Street Journal, документы, свидетельствующие о "непримиримых разногласиях" с женой Брин подал в Верховный суд округа Санта-Клара через несколько недель после того, как узнал о ее кратком романе с Маском.

По словам человека, близкого к Шэнахан, во время предполагаемой связи в начале декабря Брин и его жена были разлучены, хотя еще жили вместе. В заявлении о разводе бизнесмен назвал датой развода пары 15 декабря 2021 года.

Отмечается, что якобы встреча Шэнахан с Маском состоялась в начале декабря 2021 года на фестивале Art Basel в Майами, на который съезжаются состоятельные люди со всего мира.

Причем произошло это после того, как Маск расстался в сентябре со своей подругой певицей Граймс (Клэр Буше). В марте 2022 года сама Граймс призналась, что помимо общего с Маском сына у них есть и дочь, причем рожденная суррогатной матерью как раз в декабре 2021 года.

По данным СМИ, на вечеринке в начале 2022 года Маск якобы даже преклонил колено перед Брином и извинился за свой проступок, умоляя о прощении. Тот извинения принял, но с Маском до сих пор не общается.

Брин и Шэнахан были женаты в течение почти четырех лет, а познакомились на практике йоги около семи лет назад. При этом отметим, что самого Брина с оценкой состояния около 95 миллиардов долларов ныне ставят на седьмое или восьмое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Как напомниает издание, ссора с Брином - лишь одна из целого ряда пикантных личных проблем, с которыми Маск столкнулся в последние месяцы. В частности, в мае стало известно, что компания Маск SpaceX в 2018 году выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

В конце июня сын маска Ксавье подал в суд заявление о смене пола с мужского на женский и смене имени и фамилии на Вивиан Уилсон из-за нежелания как-либо ассоциироваться с отцом. В свою очередь, в начале июля СМИ сообщили, что руководительница компании Neuralink, соучредителем которой также был Маск, Шивон Зилис родила от него прошлой осенью двух детей-близнецов.

WSJ отмечает, что адвокат Брина отказался от комментариев изданию, а сам Маск, равно как и пресс-секретарь Шэнахан, запросы СМИ проигнорировали.

Напомним также, что недавно Маск официально собирался купить за 44 миллиарда долларов сервис микроблогов Twitter, однако сделка так и не была доведена до конца: миллиардер в итоге отказался покупать компанию, сославшись на невозможность проверить реальную долю спам-аккаунтов в этой соцсети. Теперь Twitter будет из-за этого с Маском судиться.