Илон Маск за $44 млрд купил Twitter и обещает раскрыть его потенциал

Мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Verge.

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"Совет директоров провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, гарантиям и финансированию", - заявил Брет Тейлор, глава совета директоров Twitter.

Он назвал сделку "лучшим шагом на пути вперед".

Маск заявлял, что его цель "раскрыть потенциал Twitter" как "мировой площадки для выражения свободы слова".

В последние годы эту соцсеть обвиняли в цензуре, особенно после того, как был заблокирован аккаунт Дональда Трампа с 88 миллионами подписчиков за "прославление насилия" и "риск разжигания распри".

Маск планирует изменить правила модерации и снять ряд ограничений на публикацию контента, открыть доступ к алгоритмам платформы.

По данным Forbes, Илон Маск - самый богатый человек в мире, его состояние —почти 280 миллиардов долларов.

Ранее озвучивалась сумма сделки по покупке Twitter в размере 44 миллиарда долларов.