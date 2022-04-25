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Илон Маск за $44 млрд купил Twitter и обещает раскрыть его потенциал
Мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел в понедельник, 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает The Verge.
"Совет директоров провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, гарантиям и финансированию", - заявил Брет Тейлор, глава совета директоров Twitter.
Он назвал сделку "лучшим шагом на пути вперед".
Маск заявлял, что его цель "раскрыть потенциал Twitter" как "мировой площадки для выражения свободы слова".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В последние годы эту соцсеть обвиняли в цензуре, особенно после того, как был заблокирован аккаунт Дональда Трампа с 88 миллионами подписчиков за "прославление насилия" и "риск разжигания распри".
Маск планирует изменить правила модерации и снять ряд ограничений на публикацию контента, открыть доступ к алгоритмам платформы.
По данным Forbes, Илон Маск - самый богатый человек в мире, его состояние —почти 280 миллиардов долларов.
Ранее озвучивалась сумма сделки по покупке Twitter в размере 44 миллиарда долларов.