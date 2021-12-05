В социальную сеть Дональда Трампа инвестировали $1 млрд

Компания Trump Media & Technology Group, главой которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1 млрд инвестиций для своей социальной сети.

Как сообщает Axios, цена одной акции стартапа составила около $34,36, а инвесторы в проект остались неизвестными.

Сделка прошла в формате, который предусматривает слияния и поглощения (SPAC).

При этом цена на акцию может быть скорректирована, в зависимости от того, как акции будут работать после закрытия слияния.

Ранее компания Трампа сообщала, что соцсеть Truth Social начнет работать в начале ноября для ограниченного круга пользователей.

При этом полноценная версия, доступ к которой будет иметь вся страна, должна заработать в начале следующего года.

Напомним, о появлении новой социальной сети, инициатором которой является экс-президент США Дональд Трамп, стало известно в марте текущего года.

1 июля экс-пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер запустил новую соцсеть Gettr.

Ранее сообщалось, что Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Позже Twitter приостановил работу более 70 тысяч аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

Также сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность публиковать новый контент на канале действующего президента Дональда Трампа по меньшей мере на неделю.