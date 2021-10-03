Экс-глава США Трамп подал в суд на Twitter: хочет вернуть себе заблокированный аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Федеральный суд Флориды с просьбой заставить социальную сеть Twitter восстановить его учетную запись, которую заблокировали в январе 2021 года.

Об этом сообщает АВС News.

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В частности, адвокаты Трампа подали ходатайство в Окружной суд США в Майами. Они просят вынести предварительный запрет против Twitter и его генерального директора Джека Дорси.

При этом защита экс-президента утверждает, что Twitter подвергает Трампа цензуре в нарушение его прав по Первой поправке.

В свою очередь в соцсети отказались комментировать это заявление команды Трампа.

Напомним, Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа с 88 миллионами подписчиков за "прославление насилия" и "риск разжигания распри". Перед тем соцсеть на 12 часов ограничивала доступ к странице.

Вот что написал Трамп в одном из последних твитов:

"75 миллионов крупных американских патриотов, проголосовавших за меня, за Америку, прежде всего, и делавших Америку величественной вновь, будут иметь огромный голос в будущем. Их не будут презирать или относиться к ним несправедливо тем или иным образом".

Позже Twitter приостановил работу более 70 тысяч аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

Также сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность публиковать новый контент на канале действующего президента Дональда Трампа по меньшей мере на неделю.

В то же время экс-президент США Дональд Трамп, чей аккаунт навсегда забанила социальная сеть Twitter, решил вернуться в соцсети через 2-3 месяца со своей собственной платформой.

А 1 июля экс-пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер запустил новую социальную сеть Gettr.