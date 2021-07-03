Бывший пресс-секретарь Трампа запустил новую социальную сеть

1 июля экс-пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер запустил новую социальную сеть Gettr.

Как сообщает Politico, новая интернет-платформа позиционирует свою миссию как "борьбу с культурой отмены" и продвижение здравого смысла. По его мнению, новая соцсеть будет альтернативой всем ныне существующим.

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В настоящее время приложение находится в стадии бета-тестирования и будет официально запущено 4 июля в 10:00.

По информации издания, пока неизвестно, принимал ли Трамп участие в создании платформы и будет ли регистрировать там свой аккаунт.

В Politico отмечают, что Gettr очень напоминает Twitter. Максимальная длина постов там составит 777 символов, в приложении можно будет размещать видео продолжительностью до трех минут, а также станут доступны прямые трансляции.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп, чей аккаунт навсегда забанила социальная сеть Twitter, вернется в соцсети через 2-3 месяца со своей собственной платформой.

Напомним, Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Позже Twitter приостановил работу более 70 тысяч аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

Также сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность публиковать новый контент на канале действующего президента Дональда Трампа по меньшей мере на неделю.