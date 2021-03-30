Политика 50 минут назад

Экс-глава США Трамп запустил личный сайт для общения со сторонниками

На сайте пока доступны три страницы

Дональд Трамп. Фото: 45office.com Дональд Трамп. Фото: 45office.com
Дональд Трамп. Фото: 45office.com

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новый персональный сайт политика 45office.com, предназначенный для онлайн-общения с его сторонниками.

Об этом сообщается на указанном веб-ресурсе.

Кратко и по делу в Telegram

"Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка прежде всего", — говорится в описании ресурса.

На сайте пока доступны три страницы. Одна посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижениям на посту 45-го президента и первой леди США.

В свою очередь основная страница предлагает американцам "поделиться своими мыслями" с Трампом. Для этого нужно заполнить форму с личными контактными данными.

Также отдельно предусмотрена возможность отправить приглашение бывшей президентской чете на какое-либо публичное мероприятие или запросить у них приветственное поздравление по тому или иному поводу.

Третья страница предназначена для запросов от прессы.

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Судя по оформлению сайта 45office.com, публичной переписки со сторонниками на нем не предполагается.

Напомним, в начале января крупнейшие соцсети Facebook, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты Дональда Трампа до истечения срока его президентских полномочий, а Twitter — навсегда. Это произошло после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа. Соцсети заявили, что посты Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов.

В марте советник Трампа Джейсон Миллер объявил, что бывший президент вернется в соцсети через два или три месяца "с собственной платформой".

Как известно, у Трампа уже есть один персональный сайт donaldjtrump.com. На нем предлагается сделать пожертвование или приобрести товары с символикой предвыборной кампании Трампа, но в реальности эти опции не работают.

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