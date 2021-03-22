У Трампа анонсировали запуск собственной большой соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт навсегда забанила социальная сеть Twitter, вернется в соцсети через 2-3 месяца со своей собственной платформой.

Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

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"Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, со своей собственной платформой", — анонсировал Миллер.

При этом он добавил, что сейчас не может рассказать больше деталей, но, по его словам, Трамп проводил "важные встречи" на своем курорте в Мар-а-Лаго с различными командами по этому вопросу, и что "многочисленные компании" обратились к Трампу.

"Эта новая платформа будет большой", — сказал Миллер, прогнозируя, что Трамп привлечет "десятки миллионов людей".

Как известно, Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Позже Twitter приостановил работу более 70 тысяч аккаунтов за продвижение теории заговора QAnon.

Также сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал возможность публиковать новый контент на канале действующего президента Дональда Трампа по меньшей мере на неделю.

В свою очередь в Евросоюзе раскритиковали соцсеть за блокировку аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократического контроля".