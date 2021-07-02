Компанию экс-президента США Трампа обвинили в финансовых махинациях

Правоохранительные органы США обвинили компанию бывшего президента страны Дональда Трампа в преступном сговоре, хищении в крупных размерах, подделке деловой документации и уголовном налоговом мошенничестве.

Как передает Politico, Trump Organization и ее финансовый директор Аллен Вайссельберг 15 лет были участниками преступной схемы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Вайссельбергу также предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, включая хищения в крупном размере второй степени. По законодательству, за это преступление ему может грозить 15 лет лишения свободы.

По информации The Guardian, Вайссельберг, проработавший на семью Трампа почти 50 лет, сдался властям в здании уголовного суда Манхэттена. Прокурор обвинил его в том, что он не сообщил должным образом о льготах компании, включая бесплатные квартиры, плате за обучение и автомобилях.

Сам Вайссельберг, которого привели в зал суда в наручниках, не признал себя виновным.

Читайте также: Трамп опустился почти на 300 позиций в списке миллиардеров Forbes

Прокуроры утверждают, что Trump Organization оплачивала сотрудникам аренду, счета за коммунальные услуги и другие расходы на проживание, не декларируя их должным образом.

В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка проинформировала Trump Organization о том, что расследование в отношении нее имеет уголовный характер.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, нарушала ли компания законы штата.

Напомним, что 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков, определяющих исход президентской гонки. В результате этого погибли пять человек, в том числе и полицейский.

Перед этим Трамп выступил с речью перед своими сторонниками, заявив о фальсификации выборов. Позднее его обращение было расценено как подстрекательство к мятежу и легло в основу обвинения и начала процедуры импичмента.

Трамп стал единственным президентом Соединенных Штатов, в отношении которого процедуру импичмента начинали дважды. В первый раз его обвинили в конце 2018 года в том, что он оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В тот раз обвинения в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении полномочий были также отклонены сенатом.