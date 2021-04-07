Политика 20 минут назад

Трамп опустился почти на 300 позиций в списке миллиардеров Forbes

За 4 года у власти состояние экс-главы США уменьшилось более чем на $1 млрд

Дональд Трамп. Фото: Getty Images Дональд Трамп. Фото: Getty Images
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Состояние бывшего президента США Дональда Трампа за 4 года у власти уменьшилось более чем на $1 млрд.

Как следствие — он опустился почти на 300 позиций в списке миллиардеров Forbes, сообщает The Hill.

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В частности, в опубликованном 6 апреля списке миллиардеров Forbes Трамп занял 1299 место с его $2,4 млрд. В прошлом году он занимал 1001 место.

По данным Forbes, стоимость активов Трампа в январе 2017 года, когда он пришел к власти, составляла $3,5 млрд.

Указано, что его рейтинг упал, так как экс-президент не успевал за другими миллиардерами, капиталы которых росли.

"Так и должно быть. Политик не должен зарабатывать деньги, находясь у власти, богатый человек должен уйти с должности с меньшими доходами. Вот почему я нравлюсь людям — потому что я честный. В отличие от большинства политиков, я баллотировался не для того, чтобы разбогатеть, я отдал миллиарды долларов, чтобы помочь спасти нашу страну", — прокомментировал такие показатели своих доходов Трамп.

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Известно, что в марте Bloomberg опубликовал подобные данные, отметив, что собственный капитал бывшего президента упал с $3 млрд до $2,3 млрд за время его президентства.

Издание считает, что пандемия и последствия атаки на Капитолий 6 января со смертельными жертвами существенно повлияли на его бизнес-империю.

Несколько предприятий Трампа, в частности гостиницы, казино и офисные помещения, пострадали во время пандемии, поскольку рабочие места сокращались, а туризм остановился из-за ограничений на поездки.

Ранее команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила новый персональный сайт политика 45office.com, предназначенный для онлайн-общения с его сторонниками.

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