Forbes назвал самых богатых: лидирует Джефф Безос — Amazon, Илон Маск взлетел на 2-е место

Forbes представил свой ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов мира.

Несмотря на пандемию, это был рекордный год для самых богатых людей мира — число миллиардеров в списке выросло до беспрецедентных 2755. В целом, богатейшие бизнесмены стали на $5 триллионов богаче, чем год назад. Это произошло, прежде всего, благодаря активному публичному размещению акций, росту криптовалют и стремительному росту цен на акции.

Разбогатели 86% участников рейтинга. Это на 660 человек больше, чем в предыдущем году. Из них 493 бизнесмена - новички рейтинга, в том числе 210 — из Китая и Гонконга.

Большинство тех, кто занимает верхние строчки - владельцы компаний в сфере технологий.

Наибольшая доля у бизнесменов из США — $724 млрд, за ними следуют китайские миллиардеры (включая бизнесменов из Гонконга и Макао) - $698 млрд.

ТОП-5 богатейших

Основатель Amazon Джефф Безос четвертый год подряд является самым богатым в мире, его состояние выросло на $113 млрд и составляет $177 млрд.

Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск благодаря росту акций Tesla и Amazon взлетел с 31-го на второе место - у него $151 млрд. Год назад его состояние оценивали в $24,6 млрд.

На третьем месте президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со $150 млрд. Год назад Арно был на четвертом месте, а его состояние составляло $76 млрд.

Замыкают пятерку богатейших основатель Microsoft Билл Гейтс ($ 129,3 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($ 111,8 млрд).

Впервые более чем за 20 лет в первой пятерке рейтинга нет инвестора Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway). Несмотря на то, что его состояние и выросло с $67,5 млрд до $96 млрд, он переместился на шестое место.

Резко выросло состояние основателя Telegram Павла Дурова с $3,4 млрд до $17,2 млрд. Он поднялся в рейтинге с 565-го на 112-е место. При этом Forbes считает Дурова представителем ОАЭ.

Самые молодые

В список вошли десять миллиардеров в возрасте до 30 лет: от 18-летнего наследника до 29-летнего криптомагната, Их совокупный капитал составляет $29,5 млрд.

Самый богаты из молодых 18-летний Кевин Дэвид Леманн ($3,3 млрд) унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети аптек drogerie markt.

Среди тех, кто заработал миллиардные состояния самостоятельно - 26-летний Остин Рассел ($2,6 млрд.), который в 2012 году бросил Стэнфорд и основал стартап Luminar Technologies. Его датчики помогают беспилотным автомобилям Volvo, Toyota и Intel Mobileye, видеть в 3D.

Энди Фанг и Стэнли Танг (обоим по 28 лет) открыли службу доставки еды DoorDash — состояние каждого оценивается в $2 млрд.

А 29-летний Сэм Бэнкман-Фрид сколотил свое огромное криптовалютное состояние с поразительной скоростью, запустив торговую фирму Alameda Research, которая управляет активами на $2,5 млрд, и платформу для торговли производными криптовалютами FTX.

Он придерживается философии, называемой "эффективным альтруизмом": его цель — заработать как можно больше денег, чтобы отдать как можно больше.

Украинские миллиардеры

В рейтинге миллиардеров мира — семь украинских бизнесменов. Самым богатым является Ринат Ахметов — $7,6 млрд (338 место).

Также в списке богатейших Виктор Пинчук — $ 2,5 млрд (на 1222 место), Константин Жеваго — $2,5 млрд (1251 место), Игорь Коломойский — $1,8 млрд (1689 место), Геннадий Боголюбов — $1,7 млрд (1760 место), Петр Порошенко — $1,6 млрд (1829 место), Вадим Новинский — $1,4 млрд (1974 место).

Для оценки состояния участников рейтинга были взяты за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта.

Помимо ежегодного рейтинга Forbes отслеживает изменения состояний самых богатых бизнесменов мира в режиме реального времени.