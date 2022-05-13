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Сделка века: Илон Маск поставил на паузу покупку Twitter
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам.
Об этом Илон Маск сообщил в Twitter
"Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", - написал Маск в Twitter.
Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Илон Маск станет временным генеральным директором компании Twitter на несколько месяцев после того, как завершит поглощение социальной сети.
Ранее Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink украинцам.