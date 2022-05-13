Сделка века: Илон Маск поставил на паузу покупку Twitter

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Илон Маск сообщил в Twitter

"Сделка с Twitter временно приостановлена до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%", - написал Маск в Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.

Также Илон Маск станет временным генеральным директором компании Twitter на несколько месяцев после того, как завершит поглощение социальной сети.

Ранее Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink украинцам.