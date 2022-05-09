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Общество
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Илон Маск ответил на угрозы главы Роскосмоса за помощь украинцам

Илон Маск ответил на угрозы главы Роскосмоса за помощь украинцам
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на угрозы генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрия Рогозина "отвечать по-взрослому" за помощь оборудованием спутникового Интернета Starlink украинцам.

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Об этом Илон Маск написал в Twitter.

"Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру в таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать", - отметил Маск.

Комментируя слова Рогозина о "нацистском" полке украинских защитников "Азов" в Мариуполе, Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

Напомним, 8 мая Рогозин пригрозил Маску ответственностью за передачу систем спутникового Интернета Starlink для нужд украинских военных в Мариуполе, в том числе бойцов полка "Азов".

Впрочем, это стало не первым демаршем Рогозина в сторону Маска. Например, после покупки Twitter Маском Рогозин закрыл в знак протеста аккаунт в сети. И это при том, что до недавнего времени Рогозин был очень активным пользователем Twitter и постоянно размещал там нелицеприятные твиты в адрес Украины, США и Великобритании.

Отметим, начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

А 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.

Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем написал в Twitter. Ставка — Украина. 

Автор:
Светлана Манько