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Общество
Дата публикации

Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall

Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall
Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества

Две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall", — говорится в сообщении.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке.

Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации.

В начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

А 27 апреля в Украине зарегистрирована компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.

Ранее Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, о чем написал в Twitter. Ставка — Украина. Сообщение миллиардера написано на английском, русском и украинском языках.

Автор:
Светлана Манько