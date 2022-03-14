Илон Маск вызвал Путина на поединок

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок.

Об этом он написал в Twitter.

"Настоящим я вызываю Владимира Путина на одиночный бой. Ставки — Украина", — написал Маск.

Сообщение миллиардера состоит из слов на английском, русском и украинском языках.

Кстати, в комментариях идею Маска поддержал и мэр Киева Виталий Кличко.

Естественно, Путин никак не отреагировал на призыв Илона Маска. Вместо него генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Маску для начала свою кандидатуру в качестве противника.

"Ты, бесенок, еще молоденек. Со мною тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата", — сообщил Рогозин, цитируя "Сказку о Попе и работнике его Балде" Александра Пушкина.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова, и 27 февраля в Украину прибыла первая партия спутникового интернета Starlink.

Starlink – проект SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого количества их в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.