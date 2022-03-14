Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента Росії Володимира Путіна на поєдинок.

Про це він написав у Twitter.

"Справжнім я викликаю Володимира Путіна на одиничний бій. Ставки – Україна", — написав Маск.

Повідомлення мільярдера складається зі слів англійською, російською та українською мовами.

До речі, у коментарях ідею Маска підтримав і мер Києва Віталій Кличко.

Звичайно, Путін ніяк не відреагував на заклик Ілона Маска. Замість нього генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін запропонував Маску для початку свою кандидатуру як противник.

"Ти, бісеня, ще молоденький. Зі мною тягатися слабенький. Це було б лише часу витрачання. Обжени спочатку мого брата", — повідомив Рогозін, цитуючи "Казку про Попу і працівника його Балду" Олександра Пушкіна.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск оперативно відреагував на прохання голови Мінцифри України Михайла Федорова, і 27 лютого в Україну прибула перша партія супутникового інтернету Starlink.

Starlink – проєкт SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запуску великої кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового Інтернету в будь-якій точці планети.