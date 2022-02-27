Сервис Starlink теперь доступен в Украине, - Илон Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск оперативно отреагировал на просьбу главы Минцифры Украины Михаила Федорова и сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Остальные терминалы в пути", - написала Маск в своем Twitter.

Только вечером 26 февраля Федоров обратился к Маску, чтобы тот как можно быстрее снабдил Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету. А также попросил обратиться к думающим россиянам, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну.

Через несколько часов основатель SpaceX откликнулся на просьбу. Пока не понятно, как можно подключиться к Starlink. Delo.ua проинформирует об этом, как только появится более подробная информация.

Starlink – проект SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.

Следует отметить, что еще 21 февраля СМИ сообщали, что Маск перенес запуск услуг Starlink в Украине на 2023 год. Однако после начала войны между Украиной и Россией, из-за необходимости такой технологии, бизнесмен изменил свое решение.