Starlink Илона Маска собирается открыть офис в Украине — СМИ

Новый оператор спутникового интернета Starlink, созданный основателем компании SpaceX Илоном Маском, планирует открыть официальное представительство в Украине.

Об этом сообщает издание dev.ua со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг.

"По состоянию на февраль 2022 года Starlink изучает процедуру открытия официального представительства компании для возможности реализации деятельности на территории Украины", — рассказали в НКРСИ.

Известно, что пока Starlink изучает процедуру открытия официального представительства в Украине.

Представители компании принимают участие в рабочих встречах с центральными органами исполнительной власти.

В то же время Starlink перенес запуск своих услуг в Украине с 2022 на 2023 год. А вот цена подключения не изменилась и сохранилась на уровне 99 долларов.

Ранее сообщалось, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 SpaceX 19 января успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.