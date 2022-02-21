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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Запуск спутникового интернета Starlink в Украине перенесли на 2023 год — СМИ

Запуск спутникового интернета Starlink в Украине перенесли на 2023 год — СМИ
Подключение к Starlink в Украине будет стоить Starlink. Фото: сайт SpaceX

Новый оператор спутникового интернета Starlink, созданный миллиардером и основателем компании SpaceX Илоном Маском, перенес запуск услуг в Украине на 2023 год. Об этом сообщает издание dev.ua.

Ранее планировалось, что украинцы смогут начать пользоваться спутниковым интернетом в 2022 году. При этом если в настоящее время на территории Украины оформить предзаказ на услуги Starlink, то появится информация, что они станут доступны в 2023 году.

"Starlink планирует расширить услуги в вашем регионе в 2023 году. Доступность зависит от одобрения регулирующих органов", — сказано в уведомлении компании для украинских пользователей.

При этом цена подключения не изменилась, и сохранилась на уровне 99 долларов.

Напомним, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 SpaceX 19 января успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Автор:
Вита Молодан